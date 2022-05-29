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نادي نجوم قرقاش للملاكمة يحملون كأس ليبيا للأندية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخمس 29 مايو 2022 (وال) _ توج نادي نجوم قرقاش بالترتيب الأول لبطولة كأس ليبيا للملاكمة، بمدينة الخمس، باستضافة جامعة المرقب كلية التربية البدنية، و التي أقيمت ولأول مرة في تاريخ الملاكمة الليبية يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمشاركة سبعة عشر ناديا وخمسون رياضيا .

في الترتيب الثاني حل نادي الأهلي طرابلس، وجاء نادي السواعد بنغازي ثالثا، واختير الملاكم من جامعة المرقب يزن الحويج لفئة الأواسط كأفضل ملاكم، ومن فئة الكبار اختير في الأفضلية الملاكم عاصم دكو من نادي الاتحاد العسكري. (وال _ الخمس) ف ح

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وكالة الانباء الليبية وال

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