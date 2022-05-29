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استعداداً لملاقاة بوتسوانا.. الهوني يلتحق بتدريبات الفرسان في بنغازي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد تدريبات المنتخب الوطني ببنغازي الأحد، التحاق المحترف بصفوف الترجي التونسي حمدو الهوني بتدريبات الفرسان.

وكان اللاعب إبراهيم أبودبوس المحترف بصفوف وفاق سطيف الجزائري، أول من التحق بتدريبات الفريق منذ الجمعة، فيما شهدت تدريبات الفريق مساء السبت التحاق الثنائي المحترف بملاعب الكويت السنوسي الهادي ومحمد صولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يواصل تحضيراته المكثفة والأخيرة بملعب شهداء بنينا، وذلك تأهباً لملاقاة بوتسوانا الأربعاء القادم في أولى مباريات الفرسان ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا.

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قناة 218 الليبية

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