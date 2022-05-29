المكسيكي بيريز يحقق أسرع زمن في تجارب جائزة موناكو للفورمولا1

حقق المسكيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول، أسرع زمن في التجارب الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى في موناكو.

وتفوق بيريز تشارلز لوكلير سائق فيراري بفارق واحد وأربعين جزءاً من الثانية، فيما احتل كارلوس ساينث سائق فيراري المرتبة الثالثة، وجاء السائق المكسيكي في الصدارة بعدما سجل دقيقة واحدة واثني عشر جزءاً من الثانية، على مضمار موناكو البالغ طوله أكثر من ثلاثة آلاف متر.

واحتل بطل العالم ماكس فيرستابن سائق ريد بول المركز الرابع، لكنه لا يزال يتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم لهذا الموسم.

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