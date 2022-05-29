ليبيا أمام فرصة لاستضافة البطولة الأفريقية للرماية

خاص 218

راسل الاتحاد الأفريقي للرماية نظيره الليبي بشأن إمكانية استضافة بطولة أفريقيا للرماية خلال شهر يوليو القادم.

وجاء في خطاب اتحاد الرماية الأفريقي برئاسة المصري حازم حلمي لنظيره الليبي للنظر في استضافة البطولة الأفريقية للرماية في يوليو القادم، كما أشار خطاب الاتحاد الأفريقي للعبة وفي حال عدم الاستعداد لتنظيم البطولة الرد على المراسلة في الثاني من يونيو كموعد أقصى من أجل إسنادها إلى دولة أخرى.

ووافق الاتحاد الأفريقي للعبة في ديسمبر من العام الماضي على تنظيم فعاليات البطولة الأفريقية للرماية في ليبيا على أن يتم تحديد موعد رسمي لإقامتها وتشكيل لجنة لصياغة النظام الأساسي الجديد للاتحاد بحضور عادل قريش رئيس الاتحاد العام للعبة، واستضافت مصر البطولة الأفريقية للرماية على الأطباق المروحية خلال الشهر الجاري.

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