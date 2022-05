مدرب المنتخب البوتسواني: مستعدون لمواجهة ليبيا وتونس

قال مدرب منتخب بوتسوانا موغوموتسي مبوتي أن منتخب بلاده مستعد لمواجهة ليبيا وتونس في افتتاح التنصفيات. وأضاف مبوتي أن لديه فكرة عن هوية المنتخبات بالمجموعة مثل ليبيا التي قال عنها إنها لم تشارك في كأس الأمم الأفريقية لكن لديها فريق جيد للغاية، ويمتلك لاعبوي يتمتعون بمهارة كبيرة.

يذكر أن المنتخب البوتسواني فاز وديا على منتخب إيسواتيني بهدف نظيف وأجرى مباراة ودية قبل وصوله إلى بنغازي غدا الاثنين.

المصدر: ليبيا الأحرار

