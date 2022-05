طاقم تحكيم من غينيا لمباراة منتخبنا الوطني ونظيره البوتسواني

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من غينيا بقيادة الحكم الدولي أحمد سيكوتوري لإدارة مباراة الجولة الافتتاحية بين منتخبنا الوطني ونظيره البوتسواني.

وبمساعدة كلٍ من المساعد الدولي الأول صديق سيدي بي وابدلاي سيلا والحكم تاويل كامارا حكم رابع ويراقب المباراة محمد اليو من النيجر، والسنغالي فادوما دياديا مقيم الحكام وعصام الدناع المراقب الطبي للمباراة من ليبيا، وستقام المباراة على الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، لحساب الجولة الأولى للمجموعة العاشرة لتصفيات الكان ألفين وثلاثة وعشرين بساحل العاج.

المصدر: ليبيا الأحرار

