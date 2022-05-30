” أبوشناف ” يجرد الهلال من كأس ليبيا

مصراتة 30 مايو 2022 (وال) _ جرد المهاجم (المعتصم بالله أبوشناف) فريق الهلال من كأس ليبيا’ عقب قيادته لفريقه أبو سليم، بنتيجة هدفين مقابل هدف، متأهلا بذلك إلى الدور الثمانية من كأس ليبيا لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

هذا وتمكن الهلال في هذه المواجهة التي جرت – أمس الأحد – من إنهاء الشوط الأول لمصلحته بهدف وحيد، لاسيما أن الدقيقة (28) حملت هدف الهلال’ والذي جاء من هجمة مرتدة بدأها الحارس ( حسام أمبية ) لتصل كرته إلى المهاجم ( عبد السلام الفيتوري ) فضلا على أن الأخير يمرر كرة عرضية وجدت أقدام المحترف التونسي ( لمجد بن عامر ) والذي بدوره وضع العرضية داخل شباك ( معاذ المنصوري ).

في النصف الثاني و عند الدقيقة (48) احتسب حكم اللقاء ( حمزة معتوق ) ركلة جزاء لفريق ابو سليم’ إثر عرقلة لاعبه ( عزالدين المريمي) من قبل ( سفيان بن عمران ) تقدم لها ( محمد الغنودي ) لكنه لم يفلح في تعديل الكفة، بيد أن تنفيذه للركلة وجد تمركز جيد من الحارس ( حسام أمبية ).

كثف أبو سليم من ضغطه على مرمى الهلال، وذلك من أجل تعديل النتيجة، ونال ما يريد عندما تمكن مهاجمه ( المعتصم بالله أبوشناف ) زيارة شباك الحارس ( حسام أمبية ) في مناسبتين ، الأول كانت في الدقيقة (61) والثانية كانت زيارة قاتلة،وذلك في الدقيقة (2+90).

وبهذا الفوز سجل فريق أبوسليم حضورة للمرة الأولى في تاريخة بالدور الثمانية من كأس ليبيا’ هذا ويعد أبو سليم هو أول فريق يتأهل للدور ذاته هذا الموسم بانتظار باقي مباريات الدور السادس عشرة من كأس ليبيا، والتي ستلعب بعد أن يخوض المنتخب الليبي مبارياته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي ستستضيفها ملاعب الكوت ديفوار . (وال _ مصراتة) س أ

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