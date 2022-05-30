نتائج الجولة الأولى من دوري كرة القدم المصغرة للمنطقة الثانية 

بنغازي 30 مايو 2022 (وال) _ انطلقت بقاعة نادي النجمة المغطاة للألعاب الرياضية منافسات الأسبوع الأول من دوري كرة القدم المصغرة التابع للاتحاد الفرعي المنطقة الثانية، وذلك بإقامة أربع مباريات.

ويشارك في هذه البطولة (10) فرق مقسمة إلى مجموعتين، حيث ينص نظامها على أن تتأهل ثلاث أندية من كل مجموعة للتصفيات على مستوى الاتحاد العام، لاسيما أن الجولة الأولى من دوري كرة القدم المصغرة شهدت إثارة ومتعة وتشويق بين لاعبي الفرق المشاركة، إضافة إلى غزارة في الأهداف، ولكم نتائج الأسبوع الأول كاملة :

تفوق فريق الطيران على اتحاد المرج بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث سجل أهداف الطيران كل من

( حمزه أمبارك ) و ( محمد علي السنوسي ) فيما سجل هدف اتحاد المرج اللاعب ( خالد عبدالسلام ).

هذا وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على لقاء بنغازي الجديدة و السواحل، حيث سجل أهداف بنغازي الجديدة كل من

( أحمد محمد ) و ( محمد بوراوي ) بينما نجح كل من ( نورالدين محمد ) و ( ليث محمد خليفة ) تسجيل أهداف السواحل.

وفي لقاء آخر اكتسح فريق الوحدة العربية ضيفه نجوم الأبيار بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من ( محمود حسين ) ثلاثة أهداف ” هاتريك” وهدف لكل من ( أحمد مرعي إدريس،وحسين حامد بالخير، والمعتز بالله أدم ).

هذا وشهدت مباراة السد ونجوم المقرون، إثارة كبرى حيث وصلت فيها الأهداف إلى أحد عشر هدفا، ليتمكن في نهاية المطاف السد من حسم الأمور لصالحه بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة ، في حين تناوب على تسجيل أهداف السد كل من ( محمد المبروك سالم ) ثلاثة أهداف، وهدف وحيد لكل من (محمد الصديق، و عبدالسلام مرعي، و صالح عبدالله خليفة ) فيما تمكن كل من ( محمود بوهدمة،و فرج عادل، و جمال محمد و علي الشريف) من تسجيل هدفين من أهداف المقرون. (وال _ بنغازي) س أ

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