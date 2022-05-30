لأول مرة في تاريخه .. مونزا يصعد إلى دوري الأضواء في إيطاليا

صعد مونزا، لأول مرة في تاريخه، إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه على بيزا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في ملحق الصعود بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وسجل أهداف مونزا خوزيه ماشين وكريستيان غيثكبير في مناسبتين ولوكا ماروني، فيما سجل أهداف بيزا الذي كان متقدمًا بهدفين منذ البداية لإرنيستو توريغروسا وهيوتر هيرمانسون وجيوسيبي ماستنيو.

وبهذه النتيجة، ضمِن مونزا الذي يقوده الرئيس السابق لميلان سيلفيو برليسكوني وأدريانو غالياني التأهل إلى دوري الأضواء، الموسم المقبل، إلى جانب بطل الدرجة الثانية ليتشي وكريمونيزي.

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