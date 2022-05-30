نادال يضرب موعدا مع دجوكوفيتش في ربع نهائي رولان غاروس

تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وكسب اللاعب الكندي الشاب المجموعة الأولى بستة مقابل ثلاثة، إلا أن نادال عاد ليسيطر على المجموعة الثانية ويحسمها بستة أشواط لثلاثة.

وواصل الماتادور تألقه وأنهى المجموعة الثالثة بستة لاثنين، لكن ألياسيم فرض على نادال مجموعة فاصلة بعدما فاز بالمجموعة الرابعة بستة لثلاثة، وأنهى نادال المباراة بحسم المجموعة الأخيرة بستة مقابل ثلاثة أيضًا.

وسيواجه نادال، في دور الثمانية، منافسه نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول، في مباراة مرتقبة.

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