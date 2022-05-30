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أبوسليم يتأهل إلى نهائي كأس ليبيا.. للمرة الأولى في تاريخه

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خطف فريق أبوسليم بطاقة الصعود لدور ربع النهائي من بطولة كأس ليبيا، على حساب نظيره الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مصراتة في افتتاح مباريات الدور الـ 16.

تقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق لاعبه لمجد عامر في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني؛ نجح المعتصم بوشناف في تسجيل هدفين في الدقيقتين 62، و91، ليقود فريقه لفوز غالي يؤهله لدور ربع النهائي من بطولة كأس ليبيا.

يشار إلى أن فريق الهلال أخفق بعد هذه الخسارة في خطف بطاقة التأهل على حساب أبوسليم ليخرج فارغ اليدين هذا الموسم بعد الفشل في الوصول إلى الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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