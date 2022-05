أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في اجتماعه مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق بأنه سينصف اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ويدعمها في حلحلة المشاكل التي تعترضها

رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في الاجتماع الذي جرى اليوم بمكتبه بالعاصمة طرابلس برئيس اللجنة الأولمبية أن دعم الرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب من ضمن أولويات الحكومة .

المصدر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية

The post رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية الليبية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار