الوداد البيضاوي يتوّج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

الدار البيضاء 30 مايو 2022 (وال)- توّج فريق الوداد المغربي مساء اليوم الإثنين، بلقب دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الأهلي المصري بنتيجة هدفين دون رد.

المباراة النهائية التي احتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي “الكاف” الجنوب الأفريقي باتريس موتسيبي، والاتحاد الدولي “الفيفا” السويسري – الإيطالي جياني إنفانتينو.

وسجل فريق الوداد أولى أهدافه بصاروخية زهير مترجي في الدقيقة 15 من الشوط الأول لينتهي به الشوط الأول، وعاد نفس اللاعب زهير مرتجي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48، وبه تنتهي المباراة بذات النتيجة ليتوجه الفريق المغربي بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2017. (وال) ر ت

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