منتخبنا الوطني يكثف من تدريباته استعدادا لمواجهة بوتسوانا الأربعاء القادم

رفع منتخبنا الوطني لكرة القدم من نسق تدريباته تأهبا لمواجهة المنتخب البوتسواني يوم الأربعاء بملعب بنينا ضمن الجولة الافتاحية لتصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالكوت ديفوار عام 2023.

قائمة المنتخب الوطني أكتملت صفوفها بدخول محترف الترجي التونسي حمدو الهوني لتدريبات المنتخب التي تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم على أرضية ملعب بنينا بإشراف من المدرب الفرنسي كورينتين مارتنيز الذي سيسعى رفقة المنتخب الوطني لتحقيق 3 نقاط أمام المنتخب البوتسواني في افتتاح تصفيات الكان.

