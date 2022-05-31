6 مباريات غدا في منافسات سباعي الصعود للدوري الممتاز

تقام يوم غد الثلاثاء ست مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة سباعي الصعود للدوري الممتاز

المباراة الأولى ستجمع فريق الشرارة بفريق الأنوار بملعب الزاوية في اللقاء الثاني يستضيف ملعب صبراتة مباراة فريق وفاق اجدابيا وفريق المروج وفي ثالث مباريات المجموعة الأولى يواجه فريق بنغازي الجديدة فريق البرانس على أرضية ملعب صرمان . وفي مباريات المجموعة الثانية يقابل الظهرة فريق اساريا على ملعب شيخ الشهداء فيما يلاقي فريق أبي الأشهر المستقبل بملعب شحات وفي ختام المنافسات يستقبل البشائر فريق رفيق بملعب القبة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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