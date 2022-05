وصلت بعثة المنتخب البوتسواني ظهر اليوم إلى مدينة بنغازي قبل ثمان وأربعين ساعة من مواجهة المنتخب الوطني

بعثة بوتسوانا ضمت ستة وثلاثين شخصا منهم أربعة وعشرون لاعبا من بينهم أربعة محترفين ينشطون في الدوري المغربي والجنوب أفريقي. يشار إلى أن منتخب بوتوسانا قد استعد لهذه المباراة بمباراة ودية أمام المنتخب الإسواتيني وحقق فيها الفوز بهدف دون مقابل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

