اختتم منتخبنا الوطني للكرة الحديدية في تخصصين الطويل والرافا مشاركته في بطولة تونس الدولية للكرة الحديدية بحصولة على فضية وأربع برونزيات

المنتخب الوطني للكرة الحديدية تحصل على فضية الرمي بالدقه رافا عن طريق طارق البكوش كما توج زياد السنوسي ببرونزية الرمي بالدقه رافا وفاز محمد جمعة ببرونزية الرمي التصاعدي. فيما حقق منتخبنا الوطني في منافسات الزوجي ميداليتين برونزيتين في تخصص الطويل و الرافا .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكرة الحديدية يتوج بـ5 ميداليات appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار