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الوداد يهدي الكرة المغربية اللقب الثاني ضمن مسابقات الكاف هذا الموسم

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه في النهائي على الأهلي المصري، بهدفين دون ردٍّ، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وبدأت المباراة قوية منذ البداية لحين افتتاح التسجيل لصالح الوداد في الدقيقة 15 عبر تسديدة صاروخية من زهير مترجي، وعاد نفس اللاعب الذي نصب نفسه نجمًا للنهائي لهز شباك الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليظفر الفريق المغربي باللقب الثالث بعد عامي 1992 و2017.

وحصد لاعب منتخبنا الوطني مؤيد اللافي كأس المسابقة الأغلى في أفريقيا على صعيد الأندية مع الفريق حيث لم يشارك في النهائي بسبب الإصابة، ويعد اللقب هو الثاني للكرة المغربية هذا الموسم ضمن مسابقات الكاف بعدما حصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية.

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قناة 218 الليبية

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