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منتخب بوتسوانا يستعد لملاقاة الفرسان في بنغازي

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة منتخب بوتسوانا إلى بنغازي قبل يومين من مواجهة منتخبنا الوطني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة لتصفيات الكان.

وفور وصول البعثة، أجرى المنتخب البوتسواني حصة تدريبية لإزالة الإرهاق في الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بنغازي، وتضم البعثة 24 لاعبًا، كما خاضت بوتسوانا مباراة تحضيرية الجمعة الماضية أمام إسواتيني، وانتهت بهدف دون ردٍّ لبوتسوانا.

وسيَحتضن ملعب شهداء بنينا المباراة الافتتاحية لمنتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا مساء الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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