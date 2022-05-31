منتخب بوتسوانا يستعد لملاقاة الفرسان في بنغازي

وصلت بعثة منتخب بوتسوانا إلى بنغازي قبل يومين من مواجهة منتخبنا الوطني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة لتصفيات الكان.

وفور وصول البعثة، أجرى المنتخب البوتسواني حصة تدريبية لإزالة الإرهاق في الملعب الجانبي للمدينة الرياضية بنغازي، وتضم البعثة 24 لاعبًا، كما خاضت بوتسوانا مباراة تحضيرية الجمعة الماضية أمام إسواتيني، وانتهت بهدف دون ردٍّ لبوتسوانا.

وسيَحتضن ملعب شهداء بنينا المباراة الافتتاحية لمنتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا مساء الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً.

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