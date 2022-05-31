بيريسيتش يقترب من تشكيلة كونتي.. براتب 100 ألف جنيه إسترليني

اقترب توتنهام من حسم صفقة الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح الإنتر وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

وأشارت “سكاي سبورت” إلى أن إيفان بيريسيتش وصل إلى العاصمة الإنجليزية لندن قادمًا من ميلانو، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية المبدئية قبل توقيع عقد انتقال حر من الإنتر إلى السبيرز.

وبحسب التقارير، فإن العقد سيمتد بين اللاعب والفريق اللندني إلى موسمين، حيث من المتوقع أن يصبح راتب بيريسيتش مع توتنهام 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتوج بيريسيتش، صاحب الـ 33 عامًا، مع الإنتر بالدوري الموسم ماقبل الماضي إضافة إلى لقب السوبر وكأس إيطاليا الموسم الماضي، كما توج بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ عام 2020.

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