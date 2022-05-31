تحالف بوهلي يستحوذ على تشيلسي في صفقة قياسية

تقرير 218

أعلن تشيلسي عن اكتمال عملية بيع النادي إلى مجموعة استثمارية يقودها تحالف الأمريكي تود بوهلي وشركة كليرليك كابيتال، الاستحواذ على النادي جاء بعد صفقة قياسية، لتنتهي حقبة رومان أبراموفيتش بعد تسعة عشر عامًا.

ويستحوذ رجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي على نادي لوس أنجلس دودجرز للبيسبول، فيما قدرت صفقة شراء نادي تشيلسي بمبلغ قياسي على صعيد الأندية الأوروبية وصل إلى 4.25 مليار جنيه إسترليني، ويطمح جمهور الفريق اللندني إلى استعادة بريق البطولات الغائبة هذا الموسم مع الإدارة الجديدة.

ومن المتوقع أن تباشر الإدارة الأمريكية الجديدة عملها في قيادة تشيلسي بإبرام العديد من الصفقات الجديدة والتي يحتاجها المدرب الألماني توماس توخيل من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

وكان رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش قد أعلن في مارس الماضي نيته بيع النادي وذلك بعد العقوبات التي طالت رجال الأعمال والنادي اللندني عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقاد أبراموفيتش تشيلسي إلى تحقيق أبرز ألقابه التاريخية منذ عام 2003 حيث حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 3 مرات، والدرع الخيرية في مناسبتين، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في مسابقة الدوري الأوروبي ولقب في كل من كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ليكون أبرز رئيس في تاريخ البلوز بـ21 لقبًاً.

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