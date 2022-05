منتخبنا الوطني يواجه بوتسوانا يوم الغد بملعب بنينا

يقص يوم غد الأربعاء منتخبنا الوطني شريط تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023 باستضفة المنتخب البوتسواني على أرض ملعب بنينا عند السادسة مساء.

منتخبنا الوطني أجرى مساء اليوم حصة تدريبية أخيرة على أرضية ملعب بنينا وضع فيها المدرب الفرنسي كورينتين مارتنيز اللمسات الأخيرة لتحضير اللاعبين لمباراة يوم الغد الذي سيبحث فيها فرسان المتوسط لتجاوز المنتخب البوتسواني وتحقيق أول ثلاث نقاط في مسيرة تصفيات كان 2023.

