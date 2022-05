الاتحاد يواصل معسكره بتونس استعدادا للاستحقاقات القادمة

يواصل فريق الاتحاد تدريباته بمعسكره التحضيري بتونس استعدادا لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز ومنافسات كأس ليبيا لكرة القدم.

الاتحاد الذي اختار الشمال الغربي بتونس لخوض معسكر تحضيري بحمام أبورقيبة بقيادة مدربه التونسي محمد الكوكي الذي ركز في التدريبات على العامل البدني للفريق محاولة لتجهيز الفريق لمرحلة سداسي التتويج التي من المنتظر أن تنطلق نهاية الشهر المقبل.

