الظهرة بني وليد يفوز على فريق النجم الريفي 5-0

فاز فريق الظهرة بني وليد على فريق النجم الريفي مصراتة 5-0 ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية لمنافسات الاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة.

فريق الظهرة بني وليد بعد فوزه على النجم الريفي بخماسية نظيفة حل في وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة فيما تجمد رصيد النجم الريفي عند 10 نقاط.

هذا ويذكر أن فريق الشموع يواصل صدارته لمنافسات دوري الدرجة الثانية للاتحاد الفرعي لكرة القدم مصراتة برصيد 23 نقطة.

