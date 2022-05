ثلاث مباريات مهمة ضمن الدور السداسي لفئة الشباب

تقام يوم غد الأربعاء منافسات الجولة الثالثة من نهائيات الدور السداسي لفئة الشباب تحت 20 عامًا لفرق أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ستشهد الجولة إقامة ثلاثة لقاءات مهمة، حيث يستقبل ملعب سرت لقاء الهلال والاتحاد ، بينما يحتضن ملعب نادى أبوسليم مباراة الأولمبي والاتحاد المصراتي، في حين يستقبل ملعب المرج لقاء الأهلي بنغازي والأخضر.

يشار إلى أن فريقي الاتحاد المصراتي والاتحاد و الأولمبي في الصدارة ويتساويان في رصيد النقاط بأربع لكل منهما.

