الاتحاد يواصل استعداداته للدور السداسي والكأس في معسكره بتونس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية على هامش معسكره المقام حاليًا في تونس.

ويطمح الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة محمد الكوكي لتجهيز اللاعبين على كافة المستويات الفنية والنفسية والبدنية والتكتيكية لمواصلة مشواره في الدوري.

يأمل الكوكي في الوصول باللاعبين لأعلي مستوى ممكن؛ من أجل المنافسة على بطولة الكأس والحفاظ على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد مجموعة من الصور واللقطات من التدريبات التي خاضها الفريق اليوم على هامش عسره بتونس.

ظهرت ملامح الجدية والتركيز على اللاعبين في التدريبات؛ من أجل الفوز بثقة المدير الفني قبل المباريات الحاسمة المقبلة.

كان الاتحاد قد ضمن التأهل للدور السداسي للمنافسة على لقب الدوري عن المجموعة الثانية ليكون رابع الأندية التي تأهلت مع ثلاثي المجموعة الأولى الأهلي بنغازي والأخضر والنصر.

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