منتخبنا يواجه بوتسوانا.. متسلحا بعاملي الأرض والجمهور

يبدأ منتخبنا الوطني مساء اليوم مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، باستضافة بوتسوانا، ضمن مجموعة صعبة تضم تونس وغينيا الاستوائية.

وستشهد المباراة حضور 3 آلاف مشجع بملعب شهداء بنينا، بعد أن سمح الكاف بدخول الجماهير لأول مرة على ملاعبنا منذ عام 2013.

وتعتبر مباراة الفرسان أمام بوتسوانا هي الاختبار الأول للمدرب الفرنسي كورينتين مارتينز حيث إنها المباراة الأولى له مع الفرسان سواء ودية أو رسمية.

ويسعى مارتينز لقيادة منتخبنا للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة مبكرًا على مقعد من المقاعد المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

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