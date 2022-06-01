اخبار الرياضة

منتخبنا يواجه بوتسوانا.. متسلحا بعاملي الأرض والجمهور

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يبدأ منتخبنا الوطني مساء اليوم مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، باستضافة بوتسوانا، ضمن مجموعة صعبة تضم تونس وغينيا الاستوائية.

وستشهد المباراة حضور 3 آلاف مشجع بملعب شهداء بنينا، بعد أن سمح الكاف بدخول الجماهير لأول مرة على ملاعبنا منذ عام 2013.

وتعتبر مباراة الفرسان أمام بوتسوانا هي الاختبار الأول للمدرب الفرنسي كورينتين مارتينز حيث إنها المباراة الأولى له مع الفرسان سواء ودية أو رسمية.

ويسعى مارتينز لقيادة منتخبنا للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة مبكرًا على مقعد من المقاعد المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك