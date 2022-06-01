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نادال يطيح بحامل اللقب.. ويبلغ نصف نهائي رولان غاروس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم الإسباني رافائيل نادال قمة ربع نهائي بطولة رولان غاروس بفوزه على المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة .

كسب نادال المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين، لكن دجوكوفيتش عاد ليحسم المجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة، قبل أن يعود نادال ويفوز بالمجموعة الثالثة بستة أشواط لشوطين أيضًا، قبل أن ينهي المباراة بحسمه المجموعة الرابعة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة.

وضمن نادال بذلك العبور إلى نصف نهائي البطولة ليضرب موعدًا قويًا أمام الألماني ألكسندر زفيرف.

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قناة 218 الليبية

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