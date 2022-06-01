الدور السباعي .. تعدلان إيجابيان .. ووفاق أجدابيا يلحق المروج ثالث الهزائم

صبراتة 01 يونيو 2022 (وال) _ جرت مساء – أمس الثلاثاء – منافسات الجولة الثالثة من دوري تصفيات الصعود للمرحلة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمجموعتين الأولى ‘ وذلك بإقامة ثلاثة مباريات.

هذه الجولة التي خلد فيها متصدر المجموعة الصقور إلى راحة ، شهدت جميع مبارياتها تسجيلاً للأهداف، والتي وصلت إلى (8) أهداف، بالإضافة إلى أن هذه الجولة استعادة فيها وفاق أجدابيا نغمة الانتصارات ، بينما زاد المروج الجريح متاعب أكثر ، وذلك في تصفيات الصعود إلى الدوري الممتاز.

فعلى مباراة صبراتة، استعاد فريق وفاق أجدابيا نغمة الانتصارات التي حققها بالمرحلة الأولى، ملحقاً بفريق المروج الخسارة الثالثة له توالياً بتفوقه عليه بثنائية نظيفة، وذلك لحساب ثالث جولات فرق المجموعة الأولى من تصفيات الصعود للدوري الممتاز.

هذه المقابلة التي توسطها الحكم الدولي ( عبد الواحد حريويدة )، انتهى شوطها الأول بين الفريقان بالتعادل السلبي بينهما، ففي الشوط الثاني وعند مطلع الدقيقة الـ 70 تحصل وفاق أجدابيا على ركلة جزاء، وذلك عندما لمسة الكرة يد أحد مدافعي المروج ، تقدم لها لاعبه ( علاء الصكة ) مسجلاً للوفاق أول أهدافه بالدور السباعي.

الوفاق الذي استعاد توازنه و بريقة، ظل محافظاً على هدف السبق، باحثاً في الأمر ذاته تعزيز هدفه بهدف ثان، فضلاً على أن الدقيقة الـ90+2 شهدت هدف الوفاق الثاني ، وذلك عبر لاعبه ( محمد عبد الكريم )، معقداً أمور التأهل على المروج.

يذكر أن وفاق أجدابيا بهذا الفوز أصبح برصيد (3) نقاط من مباراتان محتلاً بها الترتيب الرابع، فيما تذيل المجموعة فرق المجموعة الأولى من دون أي نقاط تذكر.

هذا وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما لقاء الشرارة ونظيرة الأنوار، وذلك لحساب الأسبوع الثالث من مرحلة تصفيات الصعود إلى مصاف فرق الدوري الممتاز، في المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب الزاوية.هذه المقابلة التي قادتها صافرة الحكم ( خليل سنان )، شوطها الأول انتهى لمصلحة فريق الأنوار بنتيجة هدف دون رد، لاسيما أن هدف الأنوار سجله لاعبه ( أحمد التاورغي ) متابعاً عرضية زميلة الجزائري ( حسين زعطوط ) من الجهة اليسرى، وذلك في الدقيقة الـ 38 .

في حين استطاع الشرارة العودة للقاء وتعديل النتيجة في الدقيقة الـ 60 ، وذلك عن طريق لاعبه ( عبد السلام الخيالي )، وبهذا الفوز يصبح رصيد الأنوار (5) نقاط محتلاً الترتيب الثاني، فيما أضاف الشرارة نقطة إلى رصيده ليصبح بـ نقطتان محتلاً الترتيب ما قبل الأخير على لائحة المجموعة الأولى.

هذا وأحتضن ملعب صرمان البلدي لقاء فريقا البرانس و بنغازي الجديدة، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الصعود إلى القسم الممتاز.

البرانس المنتشي بفوزه في الجولة الماضية على المروج، كان المبادر بالتسجيل ، وذلك عن طريق ( عبد الله الشداوية )، وذلك في الدقيقة الـ 18 ، منهياً به دقائق الشوط الأول، لكن بنغازي الجديدة تحصل في الدقيقة الـ 62 على ركلة جزاء أنبر لها مهاجمه ( جمعة المغربي ) موقعاً بها هدف التعديل.

وأحتسب قاضي المباراة الحكم ( عبد الهادي الحباس )ركلة جزاء ثانية ، لكن هذه المرة لفريق البرانس، نجح من خلالها ( أشرف خطاب ) الهدف الثاني لفريق، وذلك في الدقيقة الـ 71 ، وحملت الدقيقة الـ 83 ومن مجهود فردي ما هو جديد لفريق بنغازي الجديدة، عندما تمكن لاعبه (صالح الحاسي ) تعديل الكفة ، ومعدلاً أوتار اللقاء.

ومع هذا التعادل العادل، أصبح رصيد البرانس ثالث الترتيب برصيد (4) نقاط، في حين أضاف بنغازي الجديدة نقطة إلى رصيده ليصبح برصيد (3) نقاط، وضعته في الترتيب الخامس على سلم ترتيب المجموعة الأولى. (وال _ صبراتة)

تقرير: سيف امبيه

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