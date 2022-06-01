إجراء تصفيات المناطق لاختيار عناصر المنتخب الوطني للملاكمة

أصدر الاتحاد الليبي للملاكمة قرارًا بشأن إقامة تصفيات فئة الأواسط بين المناطق المتقاربة وذلك من أجل اختيار أعضاء الفريق الذي سيمثل ليبيا في البطولة العربية التي ستُقام في مصر.

وتقام التصفيات على مستوى أربع مناطق وهي المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، منطقة الجبل الأخضر.

وبحسب قرار الاتحاد؛ فإنه نظرًا لضيق الوقت على الاتحادات الفرعية؛ تقرر تنفيذ هذا القرار خلال أسبوع من إصداره وإحالة قوائم الرياضيين الفائزين لإدارة الاتحاد العام فور انتهاء التصفيات، كما شكّلت لجان لاختيار الرياضيين المميزين على مستوى المناطق الأربع.

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