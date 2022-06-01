الدور السباعي .. رفيق يعتلي الصدارة .. و العاجي ” أوسكار ” يضع أساريا في وصافة المجموعة

القبة 01 يونيو 2022 (وال) _ جرت مساء – أمس الثلاثاء – منافسات الجولة الثالثة من دوري تصفيات الصعود للمرحلة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمجموعتين الثانية ‘ وذلك بإقامة ثلاثة مباريات، حيث شهدت المجموعة تسجيل أربعة أهداف، محملة بالإثارة والندية بين لاعبي الفريقان.

واصل فريق رفيق صحوته القوية، إثر تغلبه على فريق أساريا بنتيجة هدف وحيد، وذلك لحساب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية من تصفيات الصعود المؤهلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب القبة البلدي.

وتحت أنظار صافرة الحكم ( السنوسي الحبيب )، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقان، وعند مطلع الدقيقة الـ 76 ، تمكن محترف رفيق الكاميرون ( ناتوبا ) من زيارة شباك البشائر، ليؤكد رفيق على سلسلة انتصاراته المتتالية متزعماً المجموعة برصيد (9) نقاط، فيما تجمد رصيد البشائر صاحب المرتبة الرابعة عند النقاط الـ 4.

فعلى ملعب أرضية شحات، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما على لقاء فريقا أبي الأشهر والمستقبل، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدور السباعي المؤهل إلى دوري الأضواء.

هذه المواجهة التي توسطها الحكم ( عصام الجهاني ) كان فيها فريق المستقبل هو المبادر بالتسجيل، وذلك عن طريق محترفه للتونسي ( يسري حمزة )، لكن أبي الأشهر نجح في أدراك في أخر خمس دقائق من عمر المباراة، وذلك بواسطة ركلة جزاء تم عرقلة ( على النعاس ) فيها، ليتقدم اللاعب ( محمد مطوس ) مدركاً التعادل بها.

وبهذا التعادل الإيجابي، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح أبي الأشهر ثالث الترتيب برصيد (4) نقاط، بينما يحتل المستقبل المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد نقطتان.

فعلى ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء قاد اللاعب العاجي ( أوسكار ) فريقه أساريا للفوز على حساب الظهرة بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات الصعود للممتاز لفرق المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز تقدم فريق أساريا نحو المرتبة الثانية على لائحة سلم المجموعة الثانية برصيد (6) نقاط، فيما تجمد رصيد الظهرة صاحب الترتيب الخامس برصيد نقطة وحيدة. (وال _ القبة)

تقرير: سيف امبيه

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