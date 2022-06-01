زفيريف يضرب موعدا مع الماتادور في مربع كبار رولان غاروس

تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى نصف نهائي بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بفوزه الصعب على الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراث بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

جاء تأهل زفيريف بعدما حسم المباراة خلال ثلاث ساعات وثمانية عشر دقيقة، حيث أنهى المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن يواصل تألقه في الثانية ويحسمها بنفس النتيجة.

وفي المجموعة الثالثة استعاد ألكاراث السيطرة وأنهى المجموعة بستة لأربعة، إلا أن صراع المجموعة الرابعة آل للاعب الألماني بسبعة أشواط مقابل ستة بعد شوط كسر التعادل.

وبذلك، ثأر زفيريف من خسارته نهائي بطولة مدريد للتنس أمام ألكاراث بداية الشهر الماضي.

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