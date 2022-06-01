“ريد بيرد” تستحوذ على أغلبية أسهم الروسونيري

أعلن ميلان في بيان رسمي، توصل مجموعة ريد بيرد الأميريكية لاتفاق رسمي لشراء النادي من صندوق إليوت.

وأشار الروسونيري في بيان رسمي، إلى أن شركات ريد بيرد كابيتال توصلت إلى اتفاق مع مستشاري مجموعة صندوق إليوت للاستحواذ على النادي المتوج حديثاً بلقب الدوري الإيطالي، وستبدأ الملكية الجديدة للنادي الإيطالي خلال الصيف الحالي، فيما ستتم باقي إجراءات التوقيعات في شهر سبتمبر القادم كأقصى موعد.

وبحسب بيان النادي اللمباردي، فإن الصفقة قُدّرت بقيمة مليار ومائتي مليون يورو، حيث سيحتفظ صندوق إليوت ببعض المصالح المالية بنسب قليلة، إضافة إلى بعض مقاعد مجلس إدارة النادي لتبدأ المرحلة الجديدة للنادي بالشراكة بين الصندوق والمجموعة الأميركيتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية