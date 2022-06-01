ليبيا تستهل مشوارها في تصفيات “الكان” بالفوز على بوتسوانا

بنغازي 01 يونيو 2022 (وال)- أستهل المنتخب الليبي مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج مطلع صيف 2023، بفوز على نظيره بوتسوانا بهدف وحيد، على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذا وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم صالح طاهر في الدقيقة 54، اللقاء ضمن الجولة الأولى من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة العاشرة من التصفيات الأفريقية.

بذلك يحصد المنتخب الليبي، أول 3 نقاط له في المجموعة التي تضم تونس وغينيا الإستوائية وبوتسوانا. (وال) س أ/ ر ت

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