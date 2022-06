يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس تحضيراته بمعسكره المغلق بتونس استعدادا للاستحقاقات القادمة .

فريق الأهلي طرابلس الذي يخوض معسكرا تحضيريا مغلقا بطلب من مدرب الفريق فتحي الجبال الذي سيخوض بعد هذا المعسكر مباراتين وديتن سعيا للوصول لأفضل جاهزية قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يدخل معسكرا تحضيرا بتونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار