طاقم تحكيم ليبي يدير مباراة سيراليون وغينيا بيساو بتصفيات الكان

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم ليبي لإدارة مباراة منتخبي سيراليون وغينيا بيساو.

ويتكون الطاقم الليبي من الحكمين الدوليين عبدالواحد حرويدة ومساعديه باسم سيف النصر ووحيد الجحاوي والحكم الرابع عبدالباسط شهوب, وستقام بملعب لاتسانا في غينيا في الثالث عشر من يونيو الجاري.

يذكر أن المباراة تأتي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار العام المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

