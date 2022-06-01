فرسان المتوسط يفوزون على بوتسوانا 1 – 0 بتصفيات الكان

تمكن منتخبنا الوطني من إحراز أول 3 نقاط في انطلاق مشواره ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بفوز مستحق على منتخب بوتسوانا في المواجهة التي شهدتها أرضية ملعب شهداء بنينا -الأربعاء- بمدينة بنغازي.

وجاء انتصار فرسان المتوسط على بوتسوانا وسط حضور غفير لجمهور متخبنا الوطني، بهدف دون مقابل، سجله المهاجم صالح الطاهر بعد متابعته لركلة الجزاء التي أضاعها سند الورفلي في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني يلعب في المجموعة العاشرة، التي تضم أيضاً منتخبات تونس وبوتسوانا وغينيا الاستوائية، التي تتنافس من أجل الوصول إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في ملاعب كوت ديفوار، ساحل العاج، العام المقبل 2023، ويسعى المنتخب الليبي من خلالها للعودة لنهائيات البطولة بعد غياب قد طال، حيث شارك في 2012 بالنهائيات التي نظمتها مشتركة الغابون وغينيا الاستوائية.

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