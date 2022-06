الأولمبي يتوج ببطولة المنطقة الخامسة لكرة القدم المصغرة

توج فريق الأولمبي لكرة القدم المصغرة ببطولة المنطقة الخامسة بعد فوزه على الانتفاضة مطرد بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت أرضية ملعب نادي الشروق بالزنتان قبيل المباراة النهائية حصول فريق النضال كابو على المركز الثالث بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع على فريق طلايع ناصر بأربعة أهداف نظيفة .

يشار إلى أن فريق الأولمبي والانتفاضة و طلايع ناصر قد تأهلا لنهائي الدوري العام للكرة المصغرة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

