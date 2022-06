قرر الاتحاد الليبي للملاكمة إقامة منافسات المناطق لفئة الأواسط لاختيار قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية التي ستقام بمصر الفترة القادمة .

الاتحاد الليبي للملاكمة خاطب بدوره الاتحادات الفرعية بشان إقامة منافسات المناطق لمواليد ألفين وأربعة وألفين وخمسة خلال الأسبوع القادم . هذا وقد شكل اتحاد الملاكمة لجانا لاختيار الرياضيين المتميزين بالمنطقة الغربية والوسطى و المنطقة الشرقية بالإضافة لمنطقة الجبل الأخضر .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد الملاكمة يستعد للبطولة العربية بتنظيم بطولات الاتحادات الفرعية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار