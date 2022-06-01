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اتحاد الملاكمة يستعد للبطولة العربية بتنظيم بطولات الاتحادات الفرعية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قرر الاتحاد الليبي للملاكمة إقامة منافسات المناطق لفئة الأواسط لاختيار قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية التي ستقام بمصر الفترة القادمة .

الاتحاد الليبي للملاكمة خاطب بدوره الاتحادات الفرعية بشان إقامة منافسات المناطق لمواليد ألفين وأربعة وألفين وخمسة خلال الأسبوع القادم . هذا وقد شكل اتحاد الملاكمة لجانا لاختيار الرياضيين المتميزين بالمنطقة الغربية والوسطى و المنطقة الشرقية بالإضافة لمنطقة الجبل الأخضر .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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