مدرب الاتحاد الفرعي طرابلس لكرة القدم للناشئين يختار 25 لاعبا

اختار أبوبكر السوكني مدرب منتخب الاتحاد الفرعي طرابلس لكرة القدم للناشئين خمسة وعشرين لاعبا لدخول في معسكر استعدادي لاختيار قائمة المنتخب الوطني للناشئين.

قائمة السوكني ضمت ستة لاعبين من فريق الاتحاد و الأهلي طرابلس وخمسة لاعبين من فريق المدينة ولاعبين من نادي الشط وضمت القائمة أيضا أسماء أخرى من أنديتي أبوسليم وشهداء عبد الجيل و الظهرة بالإضافة لنادي المحلة والمجد وأم درمان .

