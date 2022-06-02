” الهوني ” يتحصل على جائزة أفضل لاعب بلقاء ليبيا و بتوسوانا بالتصفيات الأفريقية

بنغازي 02 يونيو 2022 (وال) _ تحصل لاعب المنتخب الليبي و المحترف بفريق الترجي التونسي ” حمدو الهوني ” على جائزة كاس أفضل لاعب في لقاء المنتخب الوطني ونظيرة منتخب بوتسوانا ‘وذلك في إطار الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام صيف العام 2023 بالكوت ديفوار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة التي تحصل عليها حمدو الهوني هي مقدمة من قبل صحيفة أخبار أجدابيا ‘ والتي بدورها عادة ما تكون حاضرة في المباريات الكبيرة سواء للمنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية؛ وذلك من أجل تقديم الأفضل طوال التسعين دقيقة.

هذا وجاء اختيار “الهوني” الذي ينشط مع الترجي التونسي بعد أن ساهم بشكل كبير في تفوق منتخب ليبيا على ضيفه بوتسوانا على أرضية ملعب شهداء بنينا بهدف أحرزه المهاجم “صالح الطاهر”، إضافة إلى أنه قدم مستوى عال، وكان مربكا لدفاعات منتخب بوتسوانا في أكثر من مناسبة بتحركاته السريعة من الرواق الأيسر، زد على ذلك كان وراء ركلة الجزاء التي تحصل عليها منتخب ليبيا وجاء منها الهدف الوحيد باللقاء. (وال _ بنغازي) س أ

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