” الطاهر ” يقود ليبيا للفوز على بوتسوانا في التصفيات الأفريقية

بنغازي 02 يونيو 2022 (وال) _ استهل المنتخب الليبي مشواره في التصفيات الأفريقية بفوز على نظيره منتخب بوتسوانا بنتيجة هدف دون رد، وذلك لحساب أولى مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية صيف العام 2023 والتي ستستضيفها ملاعب ساحل العاج، في المباراة التي جرت – أمس الأربعاء – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المباراة التي توسطها الحكم الغيني ( أحمد سيكوتوري )، دخلها المنتخب الليبي بقيادة فنية جديدة، والمتمثل في المدرب الفرنسي ( كورنتان مارتينز )، لاسيما أن المنتخب الوطني بدأ اللقاء مهاجماً منذ البداية، فضلاً على أن اللاعب ( عمر الخوجة ) كاد أن يفتتح التسجيل بعد جملة منسقة وصلت إلى ( حمدو الهوني )، والذي بدوره يمرر عرضية بيد أن تصويبة ( عمر الخوجة ) ترتطم بالمدافع وتذهب إلى ركنية.

الشوط الأول لم يظهر فيه فرسان المتوسط بالشكل المطلوب، وسط حضور جماهير غفير غصت به مدرجات ملعب بنينا الدولي، والتي بدورها كانت غائبة عن مشاهدة لاعبيها بقرار من قبل ” الكاف ” لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ليتأجل هز الشباك إلى النصف الثاني.

وعند الدقيقة الـ 52 تحصل المهاجم ( حمدو الهوني ) على ركلة جزاء، وذلك بعد عرقلته من أثناء محاولته التوغل من الجبهة اليسرى داخل منطقة جزاء بوتسوانا من قبل المدافع ( موشي جوالو الوي )، ليتقدم إلى ركلة الجزاء المدافع ( سند الورفلي ) منفذاً الكرة على يسار الحارس ( جويستون بوكو ) الذي نجح في التصدي للكرة بنجاح، لكنها ارتدت منه أمام المهاجم ( صالح الطاهر ) الذي صوب كرة أرضية زاحفة في أقصى الزاوية اليمنى ليعلن عن تقدم ليبيا بالهدف الأول في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

طاقم التحكيم

يذكر أن هذه المقابلة قادها طاقم تحكيمي من غينيا متكون من حكم ساحة ( أحمد سيكوتوري ) وبمساعدة كل من مساعد أول ( صديق سيدي بي )، ومساعد ثاني ( أيدلاي سيلا )، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم ( تاويل كامار) بينما راقب المباراة فنيناً الحكم النيجيري ( محمد اليو ) و السنغالي (فادوما دياديا).

إنذارات

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الغيني ( أحمد سيكوتوري ) قد أشهر الكرت الأصفر في خمسة مناسبات جميعها كانت من نصيب لاعبي منتخب بوتسوانا، متمثلة في ( كيبو جانغ ديتسيلي ) في الدقيقة الـ 27 ، والثانية كان للحارس (جويستون) في الدقيقة الـ 39 ، بينما نال الكرت الثالث المدافع ( موشي جوالو الوي ) في الدقيقة الـ 52، فيما نال الكرت الرابع ( ثاثوي كيبوا )، وذلك في الدقيقة الـ 61 ، وكان آخر الإذارات من نصيب قائد الفريق ( ثاثيون ذيت هواكي ) في الدقيقة الـ 83 . (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف إمبية

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