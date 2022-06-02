ثلاث انتصارات وسبعة أهداف في سداسي التتويج

سرت 02 يونيو 2022 (وال) _ وصلت مساء أمس الأربعاء 1/6/2022، منافسات دوري سداسي التتويج لأواسط أندية الممتاز لكرة القدم إلى جولتها الثالثة، بإقامة ثلاث مباريات بعد ترحيلها يوما واحدا عن موعدها المقرر.

فعلى ملعب الوسطى مدينة سرت تقابل الاتحاد بأواسط الهلال، استطاع فريق الاتحاد حسم نتيجتها لمصلحته بهدفين دون رد، وعلى ملعب بشير جودة بمدينة المرج، سجل أخضر البيضاء انتصاره على أواسط الأهلي بنغازي بثلاثية نظيفة ، وشهد لقاء ملعب بوسليم فوز الاتحاد المصراتي على فريق الأولمبي بهدفين لصفر . (وال _ سرت) ف ح

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