أوكرانيا تصعد إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال

صعدت أوكرانيا إلى نهائي ملحق التأهل الأوروبي إلى نهائيات كأس العالم بفوزها خارج أرضها أمام مستضيفتها اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب هامبدن بارك في غلاسكو.

وافتتحت ثلاثية أوكرانيا منذ الدقيقة الـ33 عبر النجم أندريه يارمولينكو، وعزز روما ياريمتشيوك التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الـ49، وقلص كالوم ماكغريغور الفارق لاسكتلندا في الدقيقة الـ79، إلا أن أرتين دوفيك أنهى المباراة بالهدف الثالث بحلول الدقيقة الأخيرة.

وستواجه أوكرانيا، في نهائي الملحق، منتخب ويلز في الخامس من يونيو الجاري على ملعب كارديف سيتي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية