دوري محترفي كرة اليد يصل أسبوعه الخامس إيابا

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال) _ تقام مساء اليوم الخميس 2/6/2022 في قاعات مدن طرابلس وبنغازي وزوارة، مباريات الأسبوع الخامس لمرحلة الإياب من دوري المحترفين في كرة اليد للموسم 2021/2022.

ويستضيف داخل قاعة 17 فبراير بطرابلس،اتحاد الشرطة فريق الهلال على تمام الساعة الخامسة مساءً، كما سيستضيف جزيرة زوارة على ملعبه فريق النصر، وعلى قاعة المدينة الرياضية بنغازي، سيواجه النجمة فريق الأهلي طرابلس في المباراة الأولى عند الرابعة مساءً، يعقبه لقاء الأهلي بنغازي بفريق بنغازي الجديدة. (وال _ طرابلس) ف ح

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