6 مباريات يوم السبت ضمن منافسات سباعي الصعود للممتاز

تقام يوم السبت القادم ست مباريات ضمن منافسات مرحلة سباعي الصعود لدوري الممتاز

مباريات الأسبوع الرابع من مرحلة سباعي الصعود للممتاز يفتتح مبارياتها فريق الصقور عندما يستقبل فريق المروج ضمن منافسات المجموعة الأولى بملعب الزاوية وفي اللقاء الثاني يلاقي فريق الشرارة فريق البرانس بملعب صبراتة فيما يواجه فريق وفاق اجدابيا في ملعب صرمان فريق بنغازي الجديدة . وفي منافسات المجموعة الثانية يقابل فريق الظهرة فريق رفيق بملعب شحات فيما يستضيف ملعب شيخ الشهداء مباراة فريق الهلال سبها و المستقبل ويواجه في ملعب القبة فريق أبي الأشهر البشائر.

