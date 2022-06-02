غاتوزو يقترب من العودة للتدريب

أكد نادي فالنسيا أن هناك اجتماعات بين مساهمي النادي والمدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، لتدريب الفريق الموسم المقبل خلفاً لخوسيه بوردالاس.

ومن المنتظر أن يكون الاجتماع بين “جورجي مينديز” وكيل أعمال غاتوزو و”بيتر ليم” أكبر مساهم في إدارة نادي فالنسيا، نظراً للصداقة التي تربطهما.

وبحسب الصحف الإسبانية، فإن إدارة الخفافيش لا تريد إكمال مشوار المدرب بوردلاس الموسم المقبل، نظراً للترتيب الذي وصل إليه الموسم الماضي وعدم المنافسة على مركز مؤهل لبطولة أوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن غاتوزو صاحب الأربعة والأربعين عاماً قد درب العديد من الفرق سابقاً، أبرزها ميلان، إضافة إلى نابولي وفيورنتينا قبل أن يتم فسخ عقده سريعاً في يونيو من العام الماضي.

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