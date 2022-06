الاتحاد يفوز وديا على فريق عين دراهم 7-0

فاز فريق الاتحاد وديا على مختلط أندية عين دراهم بسبعة أهداف دون رد ضمن معسكره التحضيري بتونس

أهداف الاتحاد السبعة تناوب على تسجيلها كل من عبد العاطي العباسي وعمران التاورغي اللذين نجحا في تسجيل ثنائية في شباك مختلط أندية عين دراهم كما سجل كل من التونسي نبيل مقني و عبد العزيز الصويعي و المهاجم جهاد شلدون هدفا في اللقاء الودي الذي يسعى فيه المدرب التونسي محمد الكوكي لخوض أكثر من مباراة ودية لتجهيز الفريق لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز وباقي منافسات كأس ليبيا

المصدر | ليبيا الأحرار

