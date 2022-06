تعادل فريق الأهلي طرابلس وديا بدون أهداف أمام المنتخب الأوغندي في معسكره التحضيري بتونس

الأهلي طرابلس وبقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال يسعى من خلال معسكره المغلق بتونس لرفع نسق رتم الفريق بخوض عدة مباريات ودية سعيا الجبال لإعطاء الفرصة لأكثر من لاعب لتجهيز اللاعبين لباقي مباريات الدوري الممتاز ومنافسات الكأس .

المصدر | ليبيا الأحرار

The post الأهلي يتعادل أمام منتخب أوغندا وديا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار