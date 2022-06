يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تحضيراته استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية التي ستقام بالسعودية في العشرين من الشهر الجاري

منتخبنا الوطني داخل الصالات وبقيادة المدرب الوطني عبد الباسط النعاس كثف من تدريباته البدنية في معسكره التحضيري بمدينة طرابلس سعيا من النعاس لوصول اللاعبين لأعلى مستوى من اللياقة البدنية قبل توجه إلى السعودية الأسبوع القادم والمشاركة في البطولة العربية .

يشار إلى أن منتخبنا الوطني داخل الصالات سبق توج بالبطولة العربية عامي ألفين وسبعة و ألفين وثمانية .

المصدر | ليبيا الأحرار

The post منتخب الصالات يواصل تحضيراته استعدادا للبطولة العربية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار